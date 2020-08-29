فايلر يستقر على تشكيلة الاهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري المصري

استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي “رينيه فايلر“، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المصري البورسعيدي مساء اليوم السبت، في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري التي تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويغيب عن الاهلي بعض اللاعبين على رأسهم أحمد فتحي وأليو ديانج ومحمود عبدالمنعم “كهربا” بسبب الإيقاف، فيما تم استبعاد بعض اللاعبين للإصابة مثل محمد محمود وكريم وليد “نيدفيد” وحسين الشحات ومحمود متولي.

وكان فايلر قد قام بضم لاعب خط الوسط “صالح جمعة” لأول مرة للقائمة الرئيسية للفريق الأحمر، والتي دخلت معسكر مغلق مساء أمس الجمعة، من أجل مواجهة المصري، بعد فترة غياب طويلة.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – على معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي “أفشة” – أحمد الشيخ – جونيور أجايي.

الهجوم: أليو بادجي.

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