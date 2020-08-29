الزمالك: خسرنا من المقاولون بسبب الفار.. وفرجاني ساسي لن يرحل

قال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك “أحمد مرتضى منصور” إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خسر من المقاولون العرب بسبب “تقنية الفيديو”.

وأكد أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج “نمبر وان” والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة “النهار”: “لم يتم خسارتنا من المقاولون العرب بالأداء ولكن كانت النتيجة بسبب تقنية الفيديو (فار)”.

وتابع: “هدفنا الأول هو التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا لإسعاد الجماهير في الفترة المقبلة”.

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وكشف أحمد مرتضى، موقف لاعب الفريق الأبيض “فرجاني ساسي” من الرحيل عن النادي وتعاقده مع نادي أخر.

وأوضح: “فرجاني ساسي لاعب مهم ونحن متمسكون بخدماته وسنقوم بالتجديد معه ولا يوجد أي أزمة في مسألة تجديده”.

وأتم: “البعض يحاول إثارة أزمة حول تجديد اللاعب، ولكن نجن متمسكون له وسنقوم بالتوصل إلى اتفاق بين الطرفين ولن يرحل عن صفوفنا فهو لاعب مهم”.

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