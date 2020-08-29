رياضة | الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي الزمالك رسالة قوية إلى نجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا على خلفية توقيع غرامة مالية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على اللاعب.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "على كهربا أن يعتذر ويمتثل للعقوبة ودفع الغرامة المالية الموقعة عليه خاصة بعد هروبه".

وتابع: "نحن ننتظر أداء أفضل من بن شرقي واستمرار تألقه مع الفريق ونتمنى له التوقي والتألقث دائمًا".

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من جانبه، أكد أحمد مرتضى، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يخسر أمام المقاولون العرب.

وواصل: "لم يتم خسارتنا من المقاولون العرب بالأداء ولكن كانت النتيجة بسبب تقنية الفيديو (فار)".

وتابع: "هدفنا الأول هو التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا لإسعاد الجماهير في الفترة المقبلة".