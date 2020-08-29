رياضة | عقوبات في انتظار ميسي حال غيابه عن تدريبات برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عقوبات في انتظار ميسي حال غيابه عن تدريبات برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو فرض عقوبات كبيرة فى حال غياب النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي عن تدريبات الفريق هذا الأسبوع. وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن ميسي سيواجه عقوبات رادعة حال تم غيابه عن تدريبات برشلونة التي ستنطلق هذا الأسبوع استعدادا لبداية بطولة الدوري الاسباني الممتاز. وكان ميسي قد عبر عن رغبته لإدارة برشلونة فى الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأنه لا يؤمن بمشروع النادي الحالي. يذكر أن ميسي ينتهي عقده مع نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لعام 2021 بالإضافة إلي وجود شرط جزائي فى عقده يبلغ 700 مليون يورو.

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