رياضة | الأوليمبي يخوض ثلاث مباريات ودية استعدادًا لعودة المظاليم

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأوليمبي يخوض ثلاث مباريات ودية استعدادًا لعودة المظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الأوليمبي، السكندري، ثلاث مباريات ودية، خلال فترة الإعداد الحالية، قبل عودة مباريات دوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن يلعب الأوليمبي، اليوم السبت، أول مواجهة ودية، منذ العودة للمران، حيث سلاقي فريق كابيتال إف سي، على ملعب عز الدين يعقوب، ثم يستضيف فريق دلفي، يوم الأربعاء المقبل، قبل أن يواجه فريق الرجاء، يوم السبت 5 سبتمبر، بملعب النادي السكندري.

وخاض الأوليمبي، 17 مباراة، حقق الفوز في، 5 مباريات، في حين تعادل في 4 جولات، بينما تلقى 8 هزائم، وأحرز لاعبيه 13 هدف، وعليه 14 هدف، ويحتل، المركز الـ 10، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 19 نقطة.

ومن المنتظر أن يخوض الأوليمبي، 5 جولات، عقب عودة المنافسات، المتوقفة بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه فريق بيلا، في الجولة الثامنة عشر، خارج ملعبه، ثم يستضيف، المنصورة، ومالية كفر الزيات، كما يحل ضيفا على فريق الحمام، وسيختتم الدور الثاني، بمواجهة فريق غزل المحلة.