رياضة | عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض خرافي.. مانشستر سيتي يقدم لاعبين و150 مليون يورو لضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، تفاصيل آخر عروض فريق مانشستر سيتي للتعاقد مع ليونيل ميسي، أسطورة فريق برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وقرر ميسي الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الجاري، مستنداً للشرط الجزائي الذي يمنحه الحق في الرحيل قبل عام من نهاية عقده.

وبحسب شبكة "ESPN" العالمية، فإن مانشستر سيتي عرض 150 مليون يورو لضم ميسي، فضلاً عن التخلي عن النجمين الإسبانيين أنخيلينيو وإيريك جارسيا.

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وأوضحت الشبكة، أن النادي الإنجليزي لجأ لحل الصفقة التبادلية، لتقليل المبلغ المطلوب لشراء ميسي، والذي من المتوقع أن يكون باهظاً.

وكانت صحيفة "ليكيب" الفرنسية قد أكدت أن ميسي أبلغ والده خورخي، برغبته في الانتقال لمانشستر سيتي الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، تؤكد تقارير إسبانية، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، يرفض رحيل اللاعب هذا الصيف، مشدداً على أن ميسي أمامه دفع الشرط الجزائي فقط، لمغادرة النادي الكتالوني.