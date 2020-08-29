رياضة | نجم شيفيلد يونايتد ينتقل إلى نوتنجهام فورست على سبيل الإعارة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم شيفيلد يونايتد ينتقل إلى نوتنجهام فورست على سبيل الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل لوك فريمان لاعب شيفيلد يونايتد إلى صفوف نوتنجهام فورست لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وذكر شيفيلد في بيان له عبر موقعه الرسمي، أن فريمان الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، والذي انضم إلى الفريق قادما من كوينز بارك رينجرز في يوليو عام 2019، سينتقل إلى نوتنجهام فورست بأثر فوري.

وأضاف النادي في بيانه أن فريمان / 28 عاما/ شارك في 16 مباراة في كل البطولات مع شيفيلد الموسم الماضي، حيث كانت آخر تلك المباريات أمام نيوكاسل يونايتد في يونيو الماضي.

ويستهل شيفيلد يونايتد منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي بمواجهة وولفرهامبتون يوم 14 سبتمبر المقبل.