رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والمصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي اليوم السبت 29 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز. وستلعب مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالأسكندرية. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز: 1 – النادي الأهلي 59 نقطة. 2 – بيراميدز 42 نقطة. 3 – نادي الزمالك 42 نقطة. 4 – المقاولون العرب 40 نقطة. 5 – الاتحاد السكندري 31 نقطة. 6 – إنبي 30 نقطة. 7 – سموحة 28 نقطة. Advertisements 8 – الإسماعيلي 27 نقطة. 9- حرس الحدود 24 نقطة 10 – الإنتاج الحربي 24 نقطة. 11 – مصر المقاصة 23 نقطة. 12 – وادي جلة 23 نقطة. 13 – أسوان 23 نقطة. 14 – طلائع الجيش 22 نقطة. 15 – المصري 21 نقطة. 16 – الجونة 21 نقطة. 17 – نادي مصر 17 نقطة. 18 – طنطا 16 نقطة.

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