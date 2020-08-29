رياضة | الزمالك يرد على إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي ورحيل ساسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرد على إمكانية التعاقد مع رمضان صبحي ورحيل ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة بشأن رغبة الفارس الأبيض في ضم رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "من الوارد التعاقد مع رمضان صبحي فهو لاعب جيد وكل شيء وارد، وقمنا مسبقًا بالحصول على توقيع عبدالله السعيد، ويجب على الأندية تقبل رحيل لاعبيها وعدم إثارة المشكلات حول ذلك".

وتابع: "مبقاش في حاجة اسمها ابن النادي في الوقت الجاري وأصبح هناك احتراف في انتقال اللاعبين".

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وأتم: "نرغب في تكريم مؤمن زكريا وقمنا بمناقشة إقامة حفل لتكريم اللاعب ونتمنى له الشفاء الدائم"