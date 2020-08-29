رياضة | موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي الزمالك مع فريق إنبي يوم الاحد 30 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق إنبي في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وتعرض نادي الزمالك للهزيمة أمام فريق المقاولون العرب بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل المارد الأبيض في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 42، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.