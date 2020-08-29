شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: الزمالك منظومة رياضية متكاملة ستساهم في النهوض بالرياضة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الافتتاحات التي تمت في نادي الزمالك تعد طفرة عظيمة، مشددًا على أنه يتحدث بصفته الشخصية وليس كوزير للرياضة، مشيدًا بهذه التطويرات في القلعة البيضاء.

ووجه «صبحي» الشكر لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على هذا المجهود والعمل بشكل شخصي من أجل نهضة الزمالك وتطويره.

وتابع وزير الشباب والرياضة بأن الزمالك منظومة اجتماعية ورياضية قوية وممتازة، مضيفًا: «نسعي جميعا من خلال القلعة البيضاء وغيرها للنهوض بالرياضة المصرية». .