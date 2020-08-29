شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ليدز يونايتد يعلن ضم نجم منتخب إسبانيا في صفقة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليدز يونايتد الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا عن تعاقده مع نجم هجوم المنتخب الإسباني رودريجو مورينو، قادمًا من نادي فالنسيا، بمبلغ قياسي غير مسبوق في تاريخ النادي، لم يعلن عنه.

وأوضح النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي على موقعه أن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا تجاوز الفحص الطبي ووقع على عقد يربطه بالفريق لمدة 4 سنوات ينتهي في صيف 2024.

ويملك مهاجم المنتخب الإسباني تجربة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز خاضها في موسم 2010-2011 مع نادي بولتون، إذ نجح خلالها في المساهمة في احتلال الفريق المركز الـ 14.