شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ليدز يونايتد يعلن ضم نجم منتخب إسبانيا في صفقة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليدز يونايتد الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا عن تعاقده مع نجم هجوم المنتخب الإسباني رودريجو مورينو، قادمًا من نادي فالنسيا، بمبلغ قياسي غير مسبوق في تاريخ النادي، لم يعلن عنه.
وأوضح النادي الإنجليزي في بيانه الرسمي على موقعه أن اللاعب صاحب الـ 29 عامًا تجاوز الفحص الطبي ووقع على عقد يربطه بالفريق لمدة 4 سنوات ينتهي في صيف 2024.
ويملك مهاجم المنتخب الإسباني تجربة سابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز خاضها في موسم 2010-2011 مع نادي بولتون، إذ نجح خلالها في المساهمة في احتلال الفريق المركز الـ 14.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,062
-
تعافي
69,612
-
وفيات
5,342
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. ليدز يونايتد يعلن ضم نجم منتخب إسبانيا في صفقة تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.