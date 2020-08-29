شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد ينهي معسكره الأول بالغردقة الأحد استعدادًا للمونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود منتخب اليد من الغردقة مساء غد الأحد، بعد انتهاء معسكره الأول تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا، المدير الفني، والذي استمر 14 يومًا استعدادًا لمنافسات بطولة العالم للرجال التي تنظمها مصر خلال الفترة من ١٤ وحتي ٣١ من يناير العام المقبل.

وقال المهندس نور أبوزيد، مدير المنتخب الوطني، إن المدير الفني روبيرتو جارسيا ركز، خلال المعسكر الأول، على الخطط والجمل الفنية بهدف استعادة الفكر الفني والخططي للاعبين بعد فترة توقف استمرت أكثر من ستة شهور ومنذ تتويج المنتخب الوطني بلقب بطولة الأمم الأفريقية بتونس أواخر يناير الماضي وذلك بسبب انشغال اللاعبين بمنافسات الدوري من ناحية وتداعيات فيروس كورونا التي عطلت المنافسات الرياضية في العالم لمدة خمسة شهور متتالية.

وأضاف «أبوزيد» أن المدرب الإسباني اطمأن على حالة اللاعبين البدنية والتي كانت تشغله في المقام الأول بعد فترة التوقف إلا أن جميع اللاعبين دون استثناء ظهروا بحالة جيدة وتفاعلوا مع العملية التدريبية منذ اليوم الأول للمعسكر.

الجدير بالذكر أن قرعة بطولة العالم للرجال في نسختها رقم ٢٧ ستقام بالقاهرة تحت سفح الأهرامات، يوم السبت المقبل، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للبطولة والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي للسد، ورؤساء وفود ٣٢ دولة المشاركة في المونديال والذي ستذيعه على الهواء مباشرة أكثر من ٤٠ قناة أوروبية وعربية ويشاهده أكثر من مليار ونصف المليار مشاهد حول العالم، وفقًا لموقع الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة «إننا قادرون دائمًا على التحدي وتحقيق المعجزات وسنقدم بطولة عالم تليق باسم وتاريخ مصر العريق أسوة بالنجاح الباهر الذي تحقق في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم العام الماضي والذي وصفه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ورسائل الإعلام العالمية بالإعجاز».

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