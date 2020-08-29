شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. منتخب مصر يودع أولمبياد روما 1960 بعد خسارته من بلغاريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ودع منتخب مصر رسميا منافسات أولمبياد روما ، في مثل هذا اليوم 29 أغسطس 1960 ، بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالى من بلغاريا بهدفين دون رد.

أوقعت القرعة منتخب مصر أمام إيطاليا والمباراة حضرها ألف وخمسمائة متفرج فقط، وأدارها الحكم البلجيكى بول بوتز ،إيطاليا تقدمت بهدف سجله أدولفو بالونسييري في الدقيقة 25 ليرد زكي عثمان بهدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 30 لكن جيلمو بريزي خطف هدف الفوز لإيطاليا في الدقيقة 57 لتودع مصر الأولمبياد من الدور الأول.

تشكيل مصر فى أول مباراة أوليمبية ضم كلا من: كامل طه، محمد السيد، عبد السلام حمدى، رياض شوقى، على الحسنى، جميل عثمان، توفيق عبد الله، حسن علوبة، حسين حجازى، السيد أباظة، وزكى عثمان.

مصر لعبت مباراة شرفية لتحديد المركز الثامن أمام يوغسلافيا يوم 2 سبتمبر على الملعب الأوليمبي في أنتويرب، وبحضور 500 متفرج، وأدار المباراة الحكم الهولندي رافاييل فان براج.

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الفراعنة فازوا بأربعة أهداف لهدفين، وسجل للفراعنة يومها حسين حجازي وحسن علوبة وسعيد أباظة (هدفين)، فيما سجل أرتور دوبرافيتشيتش ويوفان روزيتش ثنائية يوغسلافيا.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

وأقيمت قرعة الدور الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد منتخب مصر فى المجموعة السادسة التى تضم كلا من الجابون وليبيا وأنجولا.