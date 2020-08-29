شكرا لقرائتكم طولان: صعوبة مباراة الزمالك تكمن في أن الفرق الكبرى لا تقبل خسارة مباراتين متتاليتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، لأن مواجهة فريقه ضد الزمالك، والتى ستقام فى الثامنة والنصف من مساء غداً، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام على ستاد القاهرة الدولى، ستكون صعبة للغاية.

ويسعى الزمالك إلى لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب، مساء الخميس الماضى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاثة نقاط هامة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيحة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

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وقال طولان عن المواجهة:"الزمالك يمتلك لاعبين من الطراز الأول، ولديه مدير فنى رائع ولذلك المباراة ستكون غاية فى الصعوبة خاصة أن الزمالك قادم من هزيمة من المقاولون والفرق الكبرى لا تخسر مرتين متتاليتين لذا ستكون المباراة بها صعوبة كبيرة ولكن أثق فى قدرات اللاعبين وجهدهم على تقديم مباراة جيدة وأنهينا الاستعدادات المختلفة الخاصة باللقاء".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.