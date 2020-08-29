شكرا لقرائتكم المصري ضد الاهلى..أرقام صالح جمعة مع القلعة الحمراء قبل الظهور الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق النادي الأهلي مباراة قوية في الثامنة والنصف من مساء اليوم، السبت، حينما يلتقي مع المصري باستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز، ويرغب المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدوري وتجاوز "محنة" الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف ورغم أن الأهلي فاز في الجولة الماضية على الجونة بهدف +90 سجله البديل مروان محسن إلا أن "كتيبة" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترغب في العودة من جديد للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ استئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

الظهور الأخير لصالح جمعة بقميص النادي الأهلي كان قبل أكثر من عام من الآن، وبالتحديد منذ 378 يوماً حيث شارك صالح في مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر النسخة الماضية، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف قبل تولي رينية فايلر المسئولية الفنية للقلعة الحمراء. صالح سجل مع الأهلي 12 هدفاً وصنع 13 آخرين، ويجيد اللعب تحت رأس الحربة وكذلك على الأطراف وهو ما يؤهله لسد تلك الثغرة في الفريق الأحمر في ظل الغيابات التي ضربت الأهلي بسبب الاصابات، ويمكن أن يكون حلقة وصل جيدة بين الخطوط يمكن أن تفيد الفريق في أفريقيا لامتلاكه الحلول الفنية بمهاراته المتميزة، ويبقى الدور الأكبر على صالح في إثبات صدق نواياه هذه المرة، بعدما بات مرشحاً للظهور في مباراة المصري بالجولة 23. المصري ضد الاهلى..أرقام صالح جمعة Advertisements

صالح جمعة وانضم صالح جمعة الى الاهلى في موسم 2015، وقضى 1865 يوما مع الأحمر، حيث لعب 69 مباراة لمختلف المسابقات، وساهم في 25 هدفا مع الأهلي حيث سجل 12 هدف وصنع 13 اخرين. كما توج صالح جمعة بلقب الدوري المصري 4 مرات ، وفاز بكاس مصر مرتين ، وأحرز هدف في 11 لقاء ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ولم يشارك هذا الموسم نهائيا 2019-20، وبلغت قيمته التسويقية 325 الف يورو .

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