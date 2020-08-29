شكرا لقرائتكم رسالة دعم من أبو جبل لقائد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعم محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك زميله حازم إمام لاعب الفريق الأبيض بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب بالجولة الثانية و العشرين من مسابقة الدورى ، و التى انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف .

ونشر أبو جبل الشهير بـ "جابسكى" صورة تجمعه بكابتن الفريق ، خلال تواجدهما في الملعب ، عبر موقع تبادل الصور انستجرام ،ـ و علق عليها " ألف سلامة عليك يا كابتن حازم الكابيتنواااااا "

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محمد أبو جبل

وأصيب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك بشد في العضلة الأمامية في مباراة الفريق امام المقاولون ، و نزل بدلا منه محمد عبد الغنى وانتهت المباراة بفوز الفريق المنافس بهدفين مقابل هدف ، واصبح اللاعب مهدد بالغياب امام انبى بالمباراة المقبلة فى ظل رفض الجهاز الفنى المجازفة باللاعب خلال اللقاء .

قام الجهاز الطبى فى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، بوضع برنامج علاجى لحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية الفترة القادمة، وذلك بعدما تجددت إصابة اللاعب فى العضلة الأمامية فى مواجهة المقاولون العرب فى الدقائق العشرة الأولى من المباراة مما أدى إلى تغييره والدفع بالمدافع محمد عبد الغنى بدلا منه فى اللقاء الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى، أول أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.