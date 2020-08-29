دورة سينسيانتي: ديوكوفيتش الى النهائي بصعوبة على حساب باوتيستا أغوت

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نيويورك: عوّض الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا تأخره بمجموعة الى فوز بنتيجة 4-6،6-4 و7-6 (7/صفر) على الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت، ليبلغ بصعوبة نهائي دورة سينسيناتي للماسترز الف نقطة رغم معاناته من آلام في عنقه.

ويلتقي ديكوفيتش مع الكندي ميلوش راونيتش في نهائي السبت بعد أن أقصى الاخير اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، ساعيا لتحقيق لقبه الثاني في الدورة بعد عام 2018، المقامة استثنائيا هذا العام في نيويورك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الصربي (33 عاما) بعد اللقاء "لقد كانت مباراة غريبة. لا أعرف كيف فزت كي أكون صريحا. لقد كان اللاعب الافضل اليوم".

وتابع اللاعب المتوج بـ17 لقبا كبيرا والذي يستعد للمشاركة في فلاشينغ ميدوز الاسبوع المقبل "لم أشعر بحال جيدة على الملعب اليوم أكان من الناحية البدنية أو طريقة لعبي ولكنني نجحت في الخروج فائزا".

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وحافظ "نولي" على سجله خاليا من الهزائم هذا العام الذي عرقله تفشي فيروس كورونا المستحد وتوقفت فيه المنافسات قرابة خمسة اشهر، محققا فوزه الـ22 هو الذي أحرز لقب بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، مطلع السنة.

واضطر الطبيب الى التدخل مرتين لعلاج عنق ديوكوفيتش خلال المباراة التي امتدت ثلاث ساعات امام المصنف 12 عالميا.

وسيسعى ديوكوفيتش الى تحقيق لقبه الثاني في الدورة بعد عام 2018 ومعادلة الرقم القياسي لعدد الالقاب في دروات الماسترز المسجل باسم الاسباني رافايل نادال المصنف ثاني عالميا (35)، علما انه تفوق على راونيتش في المباريات العشر جميعها التي جمعتهما.