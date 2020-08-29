شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يكشف صعوبة مواجهة الزمالك ويؤكد عدم خسارة الأبيض "مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، صعوبة مواجهة الفريق البترولى مع الزمالك، التى ستقام فى الثامنة والنصف مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستقام باستاد القاهرة الدولى، حيث يسعى خلالها الأبيض لتعويض الهزيمة التى تلقاها أمام المقاولون العرب مساء الخميس الماضى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد الأبيض ثلاث نقاط مهمة فى مشواره بالمسابقة المحلية، فيما يحاول الفريق البترولى أيضًا استعادة انتصاراته فى البطولة وتحقيق نتيجة إيجابية على حساب الفريق الأبيض.

وقال حلمى طولان، فى تصريحات لـ"الخليج 365" عن المواجهة، "الزمالك يمتلك لاعبين من الطراز الأول، ولديه مدير فنى رائع ولذلك المباراة ستكون غاية فى الصعوبة خاصة أن الزمالك قادم من هزيمة من المقاولون والفرق الكبرى لا تخسر مرتين متتاليتين، لذا ستكون المباراة بها صعوبة كبيرة ولكن أثق فى قدرات اللاعبين وجهدهم على تقديم مباراة جيدة وأنهينا الاستعدادات المختلفة الخاصة باللقاء".

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بالتساوى مع بيراميدز صاحب المركز الثانى، حيث حصد كلا الفريقين 42 نقطة، فيما خاض الأبيض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 12 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 29 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول، بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة، بينما يحتل فريق إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وهُزم فى 6 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه مثلها.