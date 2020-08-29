شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يدعم حازم إمام بعد الإصابة: ألف سلامة يا كابيتانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الكروى بنادى الزمالك، على دعم ومساندة حازم إمام لاعب الفريق بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة المقاولون العرب بالجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدورى وانتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

ونشر "جابسكى" صورة تجمعه بكابتن الفريق خلال وجودهما فى الملعب عبر موقع تبادل الصور إنستجرام، وعلق عليها قائلا، "ألف سلامة عليك يا كابتن حازم الكابيتنواااااا "

وأصيب حازم إمام ظهير أيمن الزمالك بشد في العضلة الأمامية في مباراة الفريق امام المقاولون ، و نزل بدلا منه محمد عبد الغنى وانتهت المباراة بفوز الفريق المنافس بهدفين مقابل هدف ، واصبح اللاعب مهدد بالغياب امام انبى بالمباراة المقبلة فى ظل رفض الجهاز الفنى المجازفة باللاعب خلال اللقاء .

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ووضع الجهاز الطبى فى الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجا علاجيا لحازم إمام، الظهير الأيمن للفريق لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية الفترة القادمة، وذلك بعدما تجددت إصابة اللاعب فى العضلة الأمامية فى مواجهة المقاولون العرب فى الدقائق العشرة الأولى من المباراة مما أدى إلى تغييره والدفع بالمدافع محمد عبد الغنى بدلا منه فى اللقاء الذى أقيم على ستاد القاهرة الدولى، أول أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.