شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طارق العشرى أمام الأهلى قبل المواجهة رقم 29 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، المصرى البورسعيدى باستاد برج لعرب فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، ويرغب المارد الأحمر في تحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدورى، حيث يتربع الأهلى على عرش صدارة الدورى برصيد 59 نقطة جمعها من 22 مباراة، فاز فى 19 لقاء وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما سجل لاعبوه 54 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم فى المسابقة.

وفى المقابل يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 21 نقطة جمعها من 19 مباراة، فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 21.

وتولى طارق العشرى (55 سنة) مسئولية المدير الفنى للمصرى فى 21 فبراير الماضى خلفاً لإيهاب جلال وقبل توقف النشاط الكروى بأسبوعين فقط، خاض فى تلك الفترة مباراتى ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان وودع الفريق البورسعيدى البطولة ثم بدأ مشواره مع المصرى فى الدورى عقب عودة المسابقة المحلية فى 6 أغسطس الجارى بمواجهة الزمالك.

وخاض المصرى البورسعيدى منذ عودة مسابقة الدورى 3 مباريات فقط وتأجلت له ثلاث مباريات أخرى مع حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، ولم يحقق الفريق البورسعيدى الفوز منذ عودة المسابقة، حيث خسر من الزمالك بهدف دون رد ثم خسر من المقاصة بهدفين دون رد، وأخيراً تعادل سلبياً مع نادى مصر .

وخاض طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، البالغ من العمر 55عاماً، 28 مباراة أمام النادى الأهلى مع أندية حرس الحدود وإنبى والمقاولون العرب ووادى دجلة وأهلى بنى غازى الليبي، حقق الفوز فى ست مباريات، وتعادل فى 5 وخسر 16 مباراة، سجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلت شباكهم 46 هدفا، توج طارق العشرى بكأس السوبر المصرى على حساب الأهلى موسم 2009- 2010، بعد الفوز مع حرس الحدود بثنائية نظيفة.

قبل أن يعود ويتوج مع نفس الفريق ببطولة كأس مصر على حساب الأهلى أيضا بركلات الترجيح 6-5، موسم 2009- 2010

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واستطاع العشرى من تحقيق الفوز على الأهلى وهو يقود الحدود فى مناسبتين خلال بطولة كاس مصر الأولى كانت موسم 2008/2009 حيث أخرجه من دور الـ 16 من كأس مصر وثانية فى نهائى الكأس موسم 2009/2010 فى المباراة التى انتهت بضربات الجزاء الترجيحية 6-5.

وتمكن طارق العشرى من تحقيق الانتصار على الأهلى عندما كان مدرباً لنادى أهلى بنغازى الليبى، حيث تمكن إخراجه من دور 32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا موسم 2014/2013 حيث حقق الانتصار فى المباراتين الذهاب والعودة وانتقل المارد الأحمر الى بطولة الكونفدرالية الأفريقية وتمكن من حصد اللقب لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية بهدف عماد متعب الشهير.

واستطاع العشرى خلال قيادته الفنية لنادى إنبى من تحقيق الفوز الأخير له على الأهلى وذلك بهدف نظيف فى موسم 2014/2015 ولم يتمكن بعدها من تحقيق أى انتصار على القلعة الحمراء سواء مع المقاولون العرب او واى دجلة.

وكانت آخر مباراة جمعت العشرى بالأهلى حينما كان مدرباً لحرس الحدود فى 15 ديسمبر 2019 بالدور الاول لدورى هذا الموسم وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله عمرو السولية.

ويعانى المصرى من ظروف صعبة للغاية فلقد أثبت مسحة كورونا وجود خمس حالات إيجابية بالفريق، فضلا عن معاناة اللاعبين الباقيين من حالة إجهاد شديدة، نتيجة إصابتهم بكورونا خلال الفترة الماضية، وتناولهم جرعات علاجيه مكثفة.