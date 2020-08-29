شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تغييرات متوقعة فى تشكيل الأهلي أمام المصرى.. ياسر والشيخ وحمدى وهانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على إجراء عدة تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة المصرى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة المصرى مكوّناً من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، محمد مجدى قفشة، أجاى وآليو بادجى.

ورغم دخول أيمن أشرف قائمة الاهلي للمباراة إلا أن مشاركته أساسياً تبدو صعبة فى ظل مُعاناته من إصابة تعرض لها فى الحوض خلال مباراة الجونة وإن كان ذلك سيتحدد قبل المباراة بساعات.

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ويفتقد الأهلى فى مباراة الليلة الثنائى أليو ديانج وأحمد فتحى للحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة، كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.

وخاض الأهلى مباراة الجونة الأخيرة التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف فى الوقت القاتل سجله البديل مروان محسن بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، أحمد فتحى، على معلول، آليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، أجاى، جيرالدو وبادجي.

وبذلك ينوى فايلر إجراء 4 تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام المصرى عن التشكيل الذى خاض لقاء الجونة الأخير، والتغييرات المتوقعة هى أحمد الشيخ بدلاً من جيرالدو، وياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف، ومحمد هانى بدلاً من أحمد فتحى، وحمدى فتحى بدلاً من ديانج.