شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "التعادل" شعار مواجهات الإنتاج والطلائع وصلاح أمين الحاضر الغائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الإنتاج الحربى نظيره طلائع الجيش فى الثالثة والنصف عصر اليوم، السبت، باستاد السلام والأهلى فى افتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأخيرة، فيما تعادل الطلائع مع سموحة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

*ترتيب الإنتاج الحربى والطلائع فى جدول الدوري

يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 4 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الانتاج الحربى وطلائع الجيش

تاريخيا.. مباراة اليوم تحمل الرقم 17 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، حقق كل فريق الفوز في 4 مباريات، وتعادلا في 8 مباريات، سجل طلائع الجيش 15 هدفا مقابل 16 هدفا للإنتاج الحربى.

الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين، صلاح أمين برصيد 4 أهداف، منها 3 بقميص الإنتاج الحربي، وهدف لطلائع الجيش، في حين هداف الطلائع الليبيري ويلييم جيبور برصيد 3 أهداف.

أول مواجهة بين الفريقين، في الثالث من ديسمبر 2009، في الأسبوع الحادي عشر بإستاد السلام, وانتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف ، سجل دوذي وعامر صبري هدفي الضيوف، بينما سجل أحمد زغلول أول أهداف الإنتاج.

الفوز الأول للإنتاج جاء في المواجهة الثامن في الثامن من نوفمبر 2015، بنفس النتيجة بإستاد السلام.

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في حين انتهت مباراتا العام الماضي، بالتعادل السلبي في جهاز الرياضة، وفاز الإنتاج بإستاد السلام بهدفين مقابل هدف.

وفى مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم وهى اللقاء الأخير الذى جمع الفريقين انتهى اللقاء بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم فى 28 نوفمبر 2019 على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة السادسة للمسابقة وأضاع ناصر منسى لاعب الطلائع ركلة جزاء فى المباراة.

*مختار يسعى لتصحيح المسار وبسيونى يبحث عن المنطقة الدافئة

طالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بتلافى الأخطاء الدفاعية التي تكلف الفريق أهداف ساذجة ومحاولة إستغلال أنصاف الفرص ، ولم يعرف الإنتاج الفوز منذ 18 يناير الماضي إذ خسر الفريق 4 مباريات وتعادل في 3، آخرها الخسارة من بيراميدز ، في المقابل شدد عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع على لاعبيه ضرورة إستمرار الروح المعنوية العالية التي ظهرت في الدقائق الأخيرة من مباراة سموحة ومنحت الفريق التعادل وكان قريباً من الفوز لولا إهدار عمرو جمال لركلة الجزاء، مؤكداً على ضرورة خطف النقاط الثلاث في الديربى العسكرى.

*التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى وطلائع الجيش

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الطلائع مكون من :"عامر عامر –أحمد شديد قناوى – محمود البدري – أحمد صابر – علاء سلامة- أحمد مجدي – محمود عادل – محمد عادل – موسى دياوارا - محمد فييرا – باسم مرسي".

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الإنتاج الحربى مكون من :" محمد بسام وأحمد سامى وعلى الفيل وعاصم صلاح وأبو المجد بوشا وعمرو السيسى ومهند لاشين ومحمد أشرف روقة وكريم طارق وأحمد سمير وناصر منسى".