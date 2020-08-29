شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ينتظر الظهور الـ70 بقميص الأهلى بعد انضمامه لقائمة مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الأهلى، العديد من علامات الاستفهام بشكل دائم، فعلى الرغم من المهارات الفنية التى يتميز بها لاعب القلعة الحمراء، إلا أنه كان مستبعداً دائماً من الاختيارات الفنية لأى مدرب بسبب عدم انضباطه سلوكياً مع الفريق والتزامه بمواعيد التدريبات، وهو ما جعله أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للعقوبات والغرامات فى تاريخ الأهلي.

مؤخراً قدم صالح جمعة عهود الالتزام من جديد، وانتظم فى التدريبات بناءً على تعليمات رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، والذى استبعد صالح من الحسابات الفنية لفترة طويلة منذ توليه مسئولية الفريق بداية الموسم الجارى، بداعى عدم الانضباط، قبل أن يتراجع عن قراره فى ظل حاجة الفريق لخدمات اللاعب الذى تعهد بتنفيذ التعليمات، وبالفعل انضم صالح إلى قائمة الفريق الأحمر لأول مرة منذ بداية الموسم الجارى، استعداداً لمباراة النادى المصرى فى الجولة 23 والتى تقام مساء اليوم باستاد برج العرب.

منذ انتقال صالح جمعة للنادي الأهلي فى صيف 2015، قادماً من الدوري البرتغالي منهياً تجربة احترافية قصيرة، بعد صراع من القطبين على ضم اللاعب الموهوب، شارك صالح جمعة فى69 مباراة فقط مع الأهلي، ليس بسبب الإصابات أو ضعف المستوى، وإنما بسبب الخروج الدائم عن عادات القلعة الحمراء، إلا أنه تعهد بالالتزام من جديد وطلب فرصة ثانية.

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الظهور الأخير لصالح جمعة بقميص النادى الأهلي كان قبل أكثر من عام من الآن، وبالتحديد منذ 378 يوماً حيث شارك صالح فى مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر النسخة الماضية، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف قبل تولى رينيه فايلر المسئولية الفنية للقلعة الحمراء.

صالح سجل مع الأهلي 12 هدفاً وصنع 13 آخرين، ويجيد اللعب تحت رأس الحربة وكذلك على الأطراف، وهو ما يؤهله لسد تلك الثغرة فى الفريق الأحمر فى ظل الغيابات التى ضربت الأهلي بسبب الإصابات، ويمكن أن يكون حلقة وصل جيدة بين الخطوط يمكن أن تفيد الفريق فى أفريقيا لامتلاكه الحلول الفنية بمهاراته المتميزة، ويبقى الدور الأكبر على صالح في إثبات صدق نواياه هذه المرة، بعدما بات مرشحاً للظهور في مباراة المصري بالجولة 23.