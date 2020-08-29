شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن الجولة 22 من الإيجيبشن ليج قبل انطلاق منافسات الأسبوع 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح اليوم، السبت، منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز العائدة بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، ويستضيف الإنتاج الحربى نظيره طلائع الجيش باستاد السلام والأهلى فيما يستدرج أسوان نظيره بيراميدز باستاد كلية الشرطة بالعباسية ويلاقى المصرى البورسعيدى نظيره الأهلى ببرج العرب فى الإسكندرية.

واختتمت مساء الخميس منافسات الجولة 22 بالموسم 61 للدوري بانتصارين للإسماعيلي على طنطا (3 – 1) والمقاولون العرب على الزمالك (2 – 1) وهي نتيجة غير متوقعة بالنظر للنقص العددي بعد طرد لاعبه فادى نجاح في الشوط الأول نتائج الجولة الماضية التي شهدت خسارة فريق المدرب عماد النحاس أمام اسوان بهدف وتفوق عناصر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على الأهلي المتصدر (3 – 1).

هذه الجولة شهدت أيضاً مفاجأة أخرى حققها وادى دجلة عندما قلب تأخره أمام مصر للمقاصة بهدف لفوز بنتيجة (3 – 1) ونجح فى وقف انتصارات رجال المدرب إيهاب جلال.

الجولة التى انطلقت الثلاثاء بتعادل إنبي مع اسوان (1 – 1) شهدت تسجيل 21 هدفاً وهو الرقم الأعلى منذ استئناف المسابقة في السادس من أغسطس الجاري ’ كما شهدت العديد من الظواهر أبرزها نجاح عماد السيد حارس الاتحاد السكندري في التصدي لركلتي جزاء من ثنائي حرس الحدود مصطفى جمال ومحمد عبد اللطيف "جريندو"، كما تألق الحراس أيضاً في صناعة الأهداف عبر محمود جاد فى إنبى ومحمد الشناوي في الأهلي، حيث مرر الأول كرة هدف تعادل فريقه أمام أسوان للمهاجم المخضرم أحمد علي، وتكفل الثاني بصناعة هدف فوز فريقه القاتل أمام الجونة في الوقت بدل الضائع لزميله البديل مروان محسن.

ونستعرض أبرز أرقام الجولة 22

-عدد المباريات: 9 مباريات

- حالات الفوز: 5 (منها 2 خارج الأرض)

- حالات التعادل: 4 (منها 1 سلبي)

- عدد الأهداف: 21 هدفاً

- الأشواط: 9 في الأشواط الأولى و12 في الثانية

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- أهداف من علامة الجزاء: 1 (عمر الوحش من الإسماعيلي)

- ركلات جزاء مهدرة: 3 (عمر جمال من الجيش - مصطفى جمال ومحمد عبد اللطيف "جريندو" من الحدود).

- أهداف الأجانب: 4 (الأوغندي ديريك نسيامبي (سموحة) - الغاني جون أنتوي (بيراميدز) - الكولمبي لويس إدواردو (المقاولون) – المغربي اشرف بن شرقي (الزمالك).

- أهداف البدلاء: 5 (مروان محسن من الأهلي – عبد الرحمن خالد من الحدود – أحمد راشد من الاتحاد – محمد عصام من المقاولون العرب – أحمد "اوكا" من طنطا)

- أهداف عكسية: لا يوجد

- مراكز المسجلين: لاعبو الهجوم (5 أهداف) – لاعبو الوسط (16 هدف) – لاعبو الدفاع (صفر)

- بطاقات صفراء: 34 إنذار

- الكروت الحمراء: 3 ( اليود يانج من الأهلي - فادي نجاح ومحمد عصام من المقاولون)

-هدافو المسابقة: عبد الله السعيد لاعب بيراميدز (16 هدفاً) - محمد شريف لاعب انبي (9 أهداف) – سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون (8 أهداف) وليد سليمان لاعب الأهلي (7 أهداف) ’ مصطفى محمد و أحمد سيد "زيزو" لاعبا الزمالك وحسام حسن لاعب سموحة (6 أهداف).

- الترتيب: الأهلي (59 نقطة) – بيراميدز (42 نقطة) – الزمالك (42) - المقاولون العرب (40 نقطة).