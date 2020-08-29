شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان لم يفقد الأمل في ضم نجم تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم يفقد نادي إنتر ميلان الإيطالي الأمل في التعاقد مع نجم نادي تشيلسي الإنجليزي نجولو كانتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم صفوفه للموسم الجديد.
وحسب صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن النادي الإيطالي، بقيادة المدير الفني أنطونيو كونتي، يحتاج لتدعيم مركز لاعب الوسط الدفاعي، إذ يستهدف ضم الدولي الفرنسي.
ولفتت الصحيفة إلى أن إتمام الصفقة قد يكلف النيراتزوري قرابة 50 مليون يورو من أجل إقناع تشيلسي بالتخلي عن خدماته.
وفي المقابل، وضع «كونتي» بديلان على طاولته في حال عدم تكمنه من ضم النجم الفرنسي، وهما مواطنه تانجاي ندومبيلي، لاعب توتنهام الإنجليزي، وكذلك توماس بارتي، النجم الغاني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني.
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