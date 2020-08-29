شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إعلان نادي كروزيرو البرازيلي التعاقد مع ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجأة غير متوقعة أعلن نادي كروزيرو البرازيلي التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، لكنه سرعان ما عاد ونفى صحة بيانه، فما القصة؟

وجاء الإعلان الصادم للنادي البرازيلي، الذي يخوض غمار دوري الدرجة الثانية ببلاده، في موقعه الرسمي بضم «ميسي»، الذي طلب بشكل رسمي الرحيل عن برشلونة، ليحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل الموقع الرسمي للنادي تصريحات على لسان الأرجنتيني قال فيها: «أنا سعيد للغاية بوجودي هنا مع كروزيرو، إنه لشرف عظيم أن أكون جزءًا من فريق المدير الفني إندرسون موريرا، أراكم قريبًا جمهور الثعالب، ولا استطيع الانتظار للعب في ستاد مينيرو».

ولفت البيان أيضًا إلى تفاوض كروزيرو مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، قبل أن يتم إزالته من على الموقع سريعًا.

وكشف كروزيرو كواليس هذا البيان، مؤكدًا أنه مزيف وتم نشره بعد تعرض الموقع لاختراق من قبل عدد من القراصنة، موضحًا أنه تم السيطرة سريعًا على الهجمة الإلكترونية، وتم مسح البيان من قبل الفريق الأمني للنادي.

وأضاف النادي في بيانه الحقيقي أنه تم فتح تحقيق للكشف عن هوية القراصنة.

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