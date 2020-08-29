شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المصري والأهلي.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف نادي المصري البورسعيدي نظيره الأهلي، الليلة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.
ومن المنتظر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويذاع على قناة «أون تايم سبورتس 1».
ويتصدر النادي الأهلي جدول المسابقة برصيد 59 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه المصري المركز 15 برصيد 21 نقطة مع تبقي له ثلاث مباريات مؤجلة.
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