شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وأرسنال.. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي ناديا ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وأرسنال، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، الليلة، على ملعب ويمبلي، بالعاصمة الإنجليزية لندن في مباراة الدرع الخيرية.

وينطلق اللقاء في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، فيما سيذاع على قناة «بي إن سبورتس 1» بتعليق على محمد على.

ومن المنتظر أن يشارك النجم محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول في المباراة، فيما قد يجد محمد النني، العائد من الإعارة، مكانًا على مقاعد بدلاء أرسنال بعد مشاركته في مباراة الفريق الودية أمام دونز، وتسجيله هدفًا.