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جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والمصري

موعد مباراة الاهلي والمصري اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري

يخوض فريق النادي الأهلي مباراة قوية في الثامنة والنصف من مساء اليوم، السبت، حينما يلتقي مع المصري باستاد برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز، ويرغب المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدوري وتجاوز "محنة" الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف ورغم أن الأهلي فاز في الجولة الماضية على الجونة بهدف +90 سجله البديل مروان محسن إلا أن "كتيبة" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ترغب في العودة من جديد للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ استئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والمصري

المصري والأهلي

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والمصري ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة المصري ضد الأهلي حيث واصل عبد الله السعيد نجم الفريق الأول لكرة القدم بناى بيراميدز تربعه على القائمة برصيد 16 هدفا يليه محمد شريف لاعب إنبي برصيد 8 أهداف ويحل ثالثا فى القائمة سيف الدين الجزيرى لاعب المقاولون برصيد 8 أهداف. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والمصري عبد الله السعيد ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والمصري وجاءت باقى القائمة كالتالى.. ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الاهلي والمصري

موعد مباراة المصري ضد الأهلي والقنوات الناقلة

وتنقل قناة اون تايم سبورت مباراة المصري ضد الأهلي مساء اليوم من أرض الملعب مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

المصري والأهلي

موعد مباراة الاهلي والمصري اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري

ويرغب فريق المصري في تقديم عرض قوي أمام الأهلي الليلة ورغم نتائج الفريق البورسعيدي المتواضعة الفترة الأخيرة والتى ظهر فيها تأثر الفريق الواضح بجائحة كورونا التى ضربت عدد كبير من عناصر الفريق وتسببت في عدم خوض المصري أكثر من مباراة إلا أن كتيبة طارق العشري المدير الفني للمصري ترغب في التألق أمام الأهلي خاصة وأن مبارايات الفريقين دائماً ما تتسم بالقوة والمنافسة بعيداً عن وضعهما في بطولة الدوري أو الظروف المُحيطة فاللاعبون يتنافسون في أرضية الملعب من أجل تقديم أفضل ما لديهم.

موعد مباراة المصري ضد الأهلي اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري

ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثاني برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة بيراميدز ليبقي في المركز الثاني ويأتي بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول ، الخميس، بهدفين لهدف ، فيما يدخل المصري اللقاء وفي جعبته 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر وهو مركز لا يليق بالتأكيد بفريق المصري وتاريخه ولاعبيه.

المصري والاهلي

موعد مباراة المصري ضد الأهلي اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري

أوراق الأهلي في مباراة الليلة ليست جديدة وهي معروفة للجميع فالفريق يعتمد على مهاجمه السنغالي آليو بادجي وعلى معلول وأجاي وقفشة والسولية وحمدي فتحي ومعهم مروان محسن صاحب هدف الإنقاذ أمام الجونة ويستعيد للفريق وليد سليمان الذي غاب عن لقاء الجونة للأصابة فيما يفقد الأحمر في مباراة الليلة ، كلاً من آليو ديانج وأحمد فتحي للأصابة ومحمود متولي وحسين الشحات ومحمد محمود للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للأيقاف نتيجة أحداث مباراة السوبر.

موعد مباراة الاهلي والمصري اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري

الأهلي والمصري

موعد مباراة المصري ضد الأهلي اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري

وحرص المدرب السويسري للأهلي على تحفيز لاعبيه الأيام الماضية بعدما كشفت مباراة الجونة عن تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين وتحديداً أجاي والسولية وقفشة ومعلول بإعتبارهم من القوة الضاربة ولابد من إستعادة مستواهم حتى يواصل الفريق صحوته ويحصد لقب الدوري ثم ينافس على لقب أفريقيا.

موعد مباراة المصري ضد الأهلي اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري

المصري والأهلي Advertisements

ورغم الظروف الصعبة ورفض إتحاد الكرة تأجيل مباراة الليلة إلا أن طارق العشري حاول تهيئة لاعبيه جيداً لمواجهة الاهلي وتحدث معهم عن أهمية تقديم عرض قوي أمام حامل لقب الدوري لاسيما وأن التعادل أو الفوز الليلة سيُعيد الفريق البورسعيدي إلى الطريق الصحيح في بطولة الدوري.

موعد مباراة المصري ضد الأهلي اليوم السبت 29 أغسطس في الدوري المصري

ويتطلع طارق العشري الذي يعرف كيف يُجيد التعامل مع الفرق الكبرى لأستغلال أخطاء فريق الاهلي التى ظهرت بوضوح في الخط الخلفي حينما يواجه الأهلي لاعبين يتميّزون بالسرعة وهو ما كشفته مباريات الأحمر الأخيرة ويحاول العشري استغلاله لتحقيق نتيجة جيدة.