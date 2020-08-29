شكرا لقرائتكم معروف يوسف يدعم المقاولون أمام الجونة بعد غيابه الإجباري بموقعة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد فريق المقاولون العرب، خدمات معروف يوسف لاعب الذئاب ، والذى غاب عن مباراة الزمالك بسبب البند الذى وضعه ناديه الأصلي فى عقدالإعارة، بمنعه من المشاركة ضد الزمالك عندما يلتقي ذئاب الجبل.

ويواجه المقاولون نظيره الجونة، في المباراة التى تقام غداً الأحد على ملعب الأخير، وكان المقاولون قد فاز على الزمالك فى الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، فى لقاء مثير حتى الثوانى الأخيرة، حيث اضطر المقاولون إلى اللعب بعشرة لاعبين منذ منتصف الشوط الأول.

من جانبه، كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرفى على قطاع الكرة، عن كواليس إصابة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، والمنضم حديثاً إلى النادى الاهلى، والذى ابتعد عن المشاركة مع المقاولون منذ استئناف النشاط الكروى بسبب الإصابة فى العضلة الأمامية.

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وقال عادل فى تصريحات لـ "تلفزيون اليوم السابع": هناك الكثير من الحديث عن طاهر محمد طاهر، رغم أن اللاعب شارك فى مباراة أسوان الودية، قبل استئناف الدورى، وسيعود إلى الفريق خلال 48 ساعة فور استكمال تأهيله، وسيلعب مع المقاولون لأنه عقده لا يزال مستمر حتى نهاية الموسم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 22 مباراة، حيث فازوا فى 12 لقاء وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 آخرين.