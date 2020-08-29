شكرا لقرائتكم صالح جمعة يترقب ظهوره الـ70 بقميص الأهلى في مباراة المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علامات استفهام كبيرة على ابتعاد صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى عن المشاركة مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي، فعلى الرغم من المهارات الفنية التي يتميز بها لاعب القلعة الحمراء، إلا أنه كان مستبعد دائماً من الاختيارات الفنية لأي مدرب بسبب عدم انضباطه سلوكياً مع الفريق والتزامه بمواعيد التدريبات، وهو ما جعله أكثر اللاعبين الذي تعرضوا للخصومات في تاريخ الأهلي.

وقدم صالح جمعة تعهد بالالتزام من جديد، وانتظم في التدريبات بناءً على تعليمات رينية فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، والذي استبعد صالح من الحسابات الفنية لفترة طويلة منذ توليه مسئولية الأهلي بداية الموسم الجاري، بداعي عدم الانضباط، قبل أن يتراجع عن قراره في ظل حاجة الفريق لخدمات اللاعب الذي تعهد بتنفيذ التعليمات، وبالفعل انضم صالح إلى قائمة الفريق الأحمر لأول مرة منذ بداية الموسم الجارى، استعداداً لمباراة النادى المصرى فى الجولة 23 والتى تقام مساء اليوم على استاد برج العرب.

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منذ انضمام صالح جمعة إلى النادي الأهلي في صيف 2015، قادماً من الدوري البرتغالي منهياً تجربة احترافية قصيرة، بعد صراع من القطبين على ضم اللاعب الموهوب، شارك صالح جمعة في 69 مباراة فقط مع الأهلي، ليس بسبب الاصابات أو ضعف المستوى، وإنما بسبب الخروج الدائم عن عادات القلعة الحمراء، إلا أنه تعهد بالالتزام من جديد وطلب فرصة ثانية.

الظهور الأخير لصالح جمعة بقميص النادي الأهلي كان قبل أكثر من عام من الآن، وبالتحديد منذ 378 يوماً حيث شارك صالح في مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر النسخة الماضية، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف قبل تولي رينية فايلر المسئولية الفنية للقلعة الحمراء.

صالح سجل مع الأهلي 12 هدفاً وصنع 13 آخرين، ويجيد اللعب تحت رأس الحربة وكذلك على الأطراف وهو ما يؤهله لسد تلك الثغرة في الفريق الأحمر في ظل الغيابات التي ضربت الأهلي بسبب الاصابات، ويمكن أن يكون حلقة وصل جيدة بين الخطوط يمكن أن تفيد الفريق في أفريقيا لامتلاكه الحلول الفنية بمهاراته المتميزة، ويبقى الدور الأكبر على صالح في إثبات صدق نواياه هذه المرة، بعدما بات مرشحاً للظهور في مباراة المصري بالجولة 23.