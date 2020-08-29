شكرا لقرائتكم تشكيل الأهلي المتوقع ضد المصري.. فايلر يجري 4 تغييرات عن مباراة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينوي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجراء 4 تغييرات في تشكيل الفريق الأحمر خلال مباراته ضد المصري ، والمقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم ،السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز، عن التشكيل الذي ظهر به النسور في مباراة الجونة الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة المصري مكوّن من ،:محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلى معلول وحمدي فتحي ، عمرو السولية ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي قفشة ، أجاي وآليو بادجي .

ورغم دخول أيمن أشرف قائمة الاهلي للمباراة إلا أن مشاركته أساسياً تبدو صعبة في ظل مُعاناته من إصابة تعرض لها في الحوض خلال مباراة الجونة وأن كان ذلك سيتحدد قبل المباراة بساعات.

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ويفقد الأهلي في مباراة الليلة ، الثنائي أليو ديانج وأحمد فتحي للحصول على الإنذار الثالث في مباراة الجونة الأخيرة كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف ، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.

وخاض الاهلي مباراة الجونة الأخيرة التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف في الوقت القاتل سجله البديل مروان محسن بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، أيمن أشرف ، أحمد فتحي ، على معلول ، آليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد مجدي قفشة ، أجاي ، جيرالدو وبادجي.

وبذلك ينوي فايلر إجراء 4 تغييرات في تشكيل الاهلي أمام المصري عن التشكيل الذى خاض لقاء الجونة الأخير والتغييرات المتوقعة هي أحمد الشيخ بدلاً من جيرالدو ، وياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف ومحمد هاني بدلاً من أحمد فتحي وحمدي فتحي بدلاً من ديانج.