شكرا لقرائتكم الأهلى ضد المصري..فرص صالح جمعة للمشاركة الأولى في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلى ضد المصري..



يخوض فريق النادي الأهلى مباراة قوية في الثامنة والنصف من مساء اليوم،السبت، حينما يلتقى مع المصرى بإستاد برج لعرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز .

الأهلى ضد المصري..



ويرغب المارد الأحمر لتحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدورى وتجاوز "محنة" الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف ورغم أن الاهلي فاز في الجولة الماضية على الجونة بهدف +90 سجله البديل مروان محسن إلا أن "كتيبة" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى ترغب في العودة من جديد للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ إستئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

الأهلى والمصري..



كما يرغب فريق المصري في تقديم عرض قوي أمام الأهلي الليلة ورغم نتائج الفريق البورسعيدي المتواضعة الفترة الأخيرة والتى ظهر فيها تأثر الفريق الواضح بجائحة كورونا التى ضربت عدد كبير من عناصر الفريق وتسببت في عدم خوض المصري أكثر من مباراة إلا أن كتيبة طارق العشري المدير الفني للمصري ترغب في التألق أمام الأهلي خاصة وأن مبارايات الفريقين دائماً ما تتسم بالقوة والمنافسة بعيداً عن وضعهما في بطولة الدوري أو الظروف المُحيطة فاللاعبون يتنافسون في أرضية الملعب من أجل تقديم أفضل ما لديهم.

المصري ضد الأهلى ..



وبدوره ينتظر صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، أولى فرص مشاركاته هذا الموسم في الدوري المصري ومع المدرب السويسري رينيه فايلر، منذ تولي الأخير مسؤولية قيادة الفريق بداية الموسم الكروي الجاري، وخرج جمعة من حسابات فايلر حيث كانت أولى مباريات فايلر مع الأهلي يوم 14 سبتمبر من العام الماضي أي منذ 349 يومًا أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

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وتنحصر فرص صالح جمعة للحصول على قناعة فايلر في أولى مشاركاته المتوقعة في لقاء اليوم أمام المصري البورسعيدي.

صانع الألعاب.. يترقب صالح جمعة المشاركة في مركز صانع الألعاب في المركز رقم 10، بدلا من محمد مجدي قفشة، حيث يأتي هذا المركز هو المُفضل بالنسبة للاعب صالح جمعة، فيما يسعي فايلر لإيجاد بديل أفشة في ظل اعتماده عليه بدون بديل منذ بداية تعاقده مع الأهلي.

المصري ضد الأهلى ..



الوسط المدافع .. كما ينتظر صالح المشاركة في وسط الملعب المدافع ، حيث يعاني الاهلى من الإصابات والغيابات في مركز 8 طوال الفترة الماضية، حيث يمنع الإيقاف و الإصابات اعتماد فايلر على الثلاثي عمرو السولية وآليو ديانج وحمدي فتحي، وقد يحصل صالح جمعة على فرصة المشاركة أساسيا حال مشاركته وتألقه في ذلك المركز خاصة أنه يجيد الزيادة في المناطق الهجومية وهي الطريقة التي يفضلها المدير الفني السويسري.