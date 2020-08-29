الأهلي يجدد مفاوضاته لخطف السومة بعد موافقة فايلر

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جدة - عمرو شويل جدد النادي الأهلي مفاوضاته لضم عمر السومة، مهاجم أهلى جدة السعودي بعدما تواصل مع عبدالله الجاسم وكيل أعمال الدولى السوري عمر السومة لمعرفة طلبات اللاعب المالية لضمه لصفوف الفريق بشكل نهائي مع نهاية الموسم الجاري.
وأكد الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامجه اللعيب، أن الاهلى يصر على ضم المهاجم السوري عمر السومة لصفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدي فايلر إعجابه الكامل بضم السومة لصفوف الفريق الحمر ، بسبب الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب في مركز المهاجم الصريح وقدرته على صنع الفارق مع الفريق".
وكشفت تقارير صحفية سعودية نية عمر السومة في الرحيل عن الدوري السعودي بعدما أبلغ إدارة ناديه برحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري لرغبته في خوض تجربة جديدة.
ووقفت الأمور المالية عائقا أمام الأهلي لاتمام الصفقة بشكل نهائي خلال السنوات الماضية، بعد وجود رغبة من جانب النادي الأهلي لضم عمر السومة بشكل نهائي.
حسم الهداف السوري عمر السومة، للنادي الأهلي السعودي، قمة ديربي جدة مساء الأحد الماضي، بتسجيله هدفى التقدم والفوز، ليرفع رصيده التهديفي الإجمالي في الديربي إلى 13 هدفًا في 11 مباراة، علمًا بأنّه سجل هدف الفوز الحاسم في 4 من الانتصارات الـ 6 التي حققها الأهلي على الاتحاد بحضوره.
واستفاد السومة من القمة ليؤكّد أنّه سلاح الأهلي الأكثر حسمًا في المواعيد الكبرى، فهو سجل 47 هدفًا في 49 مواجهة مباشرة أمام الكبار، الهلال والنصر والاتحاد والشباب، في شتى المسابقات، وبمعدل يصل إلى نحو هدف في كل مباراة، وكان عامل الحسم الرئيس في أغلب المواجهات التي خرج منها الأهلي منتصرًا.
واصل المتألق السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي السعودي الأول لكرة القدم، هويته المفضلة بشباك الاتحاد، عبر ثنائية، قاد بها زملاءه، إلى الفوز 2ـ1 في ديربي جدة ضمن الجولة الـ 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
فاز الأهلى على مضيفه الاتحاد، 2-1 فى ديربى جدة الذى أقيم على ملعب "الجوهرة المشعة" فى إطار منافسات الجولة الـ 24 من الدورى السعودى للمحترفين.
أحرز السومة هدفى الأهلى فى الدقيقتين 30 و64، ليرفع رصيده إلى 16 هدفا هذا الموسم، بفارق هدفين عن المتصدر عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر.
فيما سجل عبد الإله المالكى هدف الاتحاد الوحيد فى الدقيقة 42.
الفوز رفع رصيد الأهلى إلى 43 نقطة فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى السعودى للمحترفين، فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة فى مركز لا يتناسب مع إسم النادى العملاق.
ورفع السومة أهدافه في ديربي جدة إلى 13، بينها 11 في دوري المحترفين، معززًا صدارته هدافي المواجهات الأهلاوية الاتحادية في البطولة، التي انطلقت موسم 2008ـ2009.
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