شكرا لقرائتكم الأهلي يجدد مفاوضاته لخطف السومة بعد موافقة فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد النادي الأهلي مفاوضاته لضم عمر السومة، مهاجم أهلى جدة السعودي بعدما تواصل مع عبدالله الجاسم وكيل أعمال الدولى السوري عمر السومة لمعرفة طلبات اللاعب المالية لضمه لصفوف الفريق بشكل نهائي مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامجه اللعيب، أن الاهلى يصر على ضم المهاجم السوري عمر السومة لصفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدي فايلر إعجابه الكامل بضم السومة لصفوف الفريق الحمر ، بسبب الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب في مركز المهاجم الصريح وقدرته على صنع الفارق مع الفريق".

وكشفت تقارير صحفية سعودية نية عمر السومة في الرحيل عن الدوري السعودي بعدما أبلغ إدارة ناديه برحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري لرغبته في خوض تجربة جديدة.

ووقفت الأمور المالية عائقا أمام الأهلي لاتمام الصفقة بشكل نهائي خلال السنوات الماضية، بعد وجود رغبة من جانب النادي الأهلي لضم عمر السومة بشكل نهائي.