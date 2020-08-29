شكرا لقرائتكم زي النهاردة من 34 سنة.. الترسانة يحقق آخر بطولاته بعد التتويج بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الترسانة آخر بطولة له عبر التاريخ في مثل هذا اليوم 29 أغسطس 1986، بعد فوزه ببطولة كأس مصر للمرة السادسة في تاريخه، عقب تغلبه على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جل أهداف الشواكيش جمال عبدالحليم، ومحمد رمضان في الشوط الأول، والبديل طارق عبدالحميد قبل نهاية الشوط الثاني بدقيقة ، بينما سجل شوقي غريب هدفي الفلاحين في الشوط الثاني، ثانيهما من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

تشكيل الترسانة المتوج في المباراة النهائية جاء مكونا من: خضر هاشم، عادل محمود، السيد يوسف، مخلوف حامد، رضا حميدة، أبوبكر عبدالعزيز، جمال عبدالحليم، جمال حمزة الكبير، محمد كمال (مدحت أنور)، محمد رمضان، محمد فؤاد (طارق عبدالحميد).

Advertisements

بينما جاء تشكيل غزل المحلة في المباراة النهائية مكونا من : محمود المغاورى، عصام محيسن، صابر عيد، يسري جعفر (عاصم المرشدي)، محمد فايز، ناصر التليس، شوقي غريب، مصطفي الزفتاوي، أحمد حسن (حسام عبدالغني)، محمود المشاقي، خالد عيد.

شهدت المباراة طرد كل من مخلوف حامد من الترسانة، ومحمود المشاقي من غزل المحلة، في الدقيقة 59.

تأسس نادي الترسانة في عام 1921 كواحد من أوائل النوادي الرياضية في مصر، حيث سبقه من أندية القاهرة الكبري كلا من السكة الحديد 1903، الأهلي 1907، والزمالك 1911، ليبدأ نشاطه في كرة القدم في نفس الموسم، حيث كانت تقام مسابقات كأس السلطانية في نسختها السادسة.

توج الترسانة بلقب كأس مصر في 6 مناسبات، كثالث أكثر المتوجين بالتساوي مع الاتحاد السكندري، خلفا للقطبين الأهلي، والزمالك ، وفى 2 يونيو عام 1963، توج الترسانة شواكيش الكرة المصرية ببطولة الدورى الممتاز للمرة الوحيدة فى تاريخه بعد فوزه بالنسخة رقم 13 لمسابقة الدورى بعد فوزه على القناة فى الجولة الختامية للدورة الرباعية بهدفين مقابل هدف.