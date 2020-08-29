عبدالعال: الخطيب لو جاله عرض زي رمضان صبحي هيسيب الأهلي.. وجهاز "كارتيرون" بياكل عيش.. ومستويات الأهلي والزمالك ليست مؤهلة لحصد دوري الأبطال

أكد رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق، أن انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز أمر طبيعي، لا يوجد انتماء في الوقت الحالي لأي ناد ولو عرض على محمود الخطيب تولي رئاسة بيراميدز بنفس المبلغ الذي حصل عليه رمضان سيرحل عن النادي الأهلي.

وقال عبدالعال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اللعيب" انتقال رمضان صبحي بالمبلغ الكبير الذي حصل عليه أمر طبيعي نظرا للقيمة الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأضاف: "محمود الخطيب لو عرض عليه رئاسة نادي بيراميدز مقابل الحصول على نفس المبلغ الذي حصل عليه رمضان صبحي سيرحل عن النادي الأهلي فورا، والدليل على ذلك حسام البدري وهادي خشبة تركوا النادي الأهلي وتولوا مناصب في نادي بيراميدز".



وواصل: "رمضان صبحي نظر إلى الحالة التي خرج بها حسام عاشور من النادي الأهلي، وهو عدم وجود أمان، فكان قراره الرحيل عن النادي الاهلي بشكل نهائي".

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وتابع: "رمضان صبحي انتقل الي بيراميدز من أجل الحصول على مبلغ مالي جيد، يساعده في حالة إصابته بإصابة قوية مثل مؤمن زكريا الذي يتحمل تكاليف علاجه المستشار تركي آل الشيخ بالكامل".

وأبدي نجم منتخب مصر السابق، استياءه من الجهاز المعاون للمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد خسارة الزمالك امام المقاولون العرب في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال "عبدالعال"، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "البريمو": "الجهاز المعاون لباتريس كارتيرون ضعيف للغاية، وموجود في الزمالك "بياكل عيش" فقط، ولايوجد له أي لمسات فنية".

وأضاف: "كارتيرون مدير فني محظوظ، اديني حظه وأرميني في البحر، حتى لو نجح في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا فهو ضعيف فنيا للغاية".

وواصل: "مستويات لاعبي الأهلي والزمالك ضعيفة للغاية، ولايمكن أن ينافسوا على لقب دوري أبطال أفريقيا بعد المستويات الأخيرة التي ظهروا بها في مباراة الجونة والمقاولون العرب الأخيرة".