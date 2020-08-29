شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف مباراة الأهلي والمصري بعد اكتشاف حالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى والمصرى بالدورى فى موعدها فى الثامنة والنصف مساء اليوم، ولا نية لتأجيلها بعد اكتشاف 5 حالات إيجابية فى صفوف الفريق البورسعيدى بعد خضوع 8 لاعبين مشتبه فى إصابتهم بفيروس كورونا للمسحات وجاءت النتيجة إيجابية لخمسة لاعبين بعد خضوعهم لتحليل الدم أو المسحة السريعة.

ويرغب الأهلى فى تحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدورى وتجاوز "محنة" الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورغم أن الأهلي فاز بالجولة الماضية على الجونة بهدف +90 سجله البديل مروان محسن إلا أن "كتيبة" السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى ترغب فى العودة من جديد للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ استئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

كما يرغب المصرى فى تقديم عرض قوى أمام الأهلي الليلة ورغم نتائج الفريق البورسعيدي المتواضعة الفترة الأخيرة والتى ظهر فيها تأثر الفريق الواضح بجائحة كورونا التى ضربت عددا كبيرا من عناصر الفريق وتسببت فى عدم خوض المصرى أكثر من مباراة إلا أن كتيبة طارق العشري المدير الفني للمصري ترغب فى التألق أمام الأهلي، خاصة أن مبارايات الفريقين دائماً ما تتسم بالقوة والمنافسة بعيداً عن وضعهما في بطولة الدوري أو الظروف المُحيطة فاللاعبون يتنافسون في أرضية الملعب من أجل تقديم أفضل ما لديهم.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذين يتنافسان على المركز الثاني برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة بيراميدز ليبقي في المركز الثاني، ويأتي بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول ، الخميس، بهدفين لهدف ، فيما يدخل المصري اللقاء وفي جعبته 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر وهو مركز لا يليق بالتأكيد بفريق المصري وتاريخه ولاعبيه.

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أوراق الأهلي فى مباراة الليلة ليست جديدة ومعروفة للجميع، فالفريق يعتمد على مهاجمه السنغالي آليو بادجي وعلى معلول وأجاى وقفشة والسولية وحمدى فتحى ومعهم مروان محسن صاحب هدف الإنقاذ أمام الجونة، ويستعيد للفريق وليد سليمان الذى غاب عن لقاء الجونة للإصابة، فيما يفقد الأحمر فى مباراة الليلة كلاً من آليو ديانج وأحمد فتحى للإصابة ومحمود متولى وحسين الشحات ومحمد محمود للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف نتيجة أحداث مباراة السوبر.

وحرص المدرب السويسري للأهلي على تحفيز لاعبيه الأيام الماضية بعدما كشفت مباراة الجونة عن تراجع مستوى عدد كبير من اللاعبين وتحديداً أجاي والسولية وقفشة ومعلول بإعتبارهم من القوة الضاربة ولابد من إستعادة مستواهم حتى يواصل الفريق صحوته ويحصد لقب الدوري ثم ينافس على لقب أفريقيا.

ورغم الظروف الصعبة ورفض إتحاد الكرة تأجيل مباراة الليلة إلا أن طارق العشري حاول تهيئة لاعبيه جيداً لمواجهة الاهلي وتحدث معهم عن أهمية تقديم عرض قوي أمام حامل لقب الدوري لاسيما وأن التعادل أو الفوز الليلة سيُعيد الفريق البورسعيدي إلى الطريق الصحيح في بطولة الدوري.

ويتطلع طارق العشري الذي يعرف كيف يُجيد التعامل مع الفرق الكبرى لأستغلال أخطاء فريق الاهلي التى ظهرت بوضوح في الخط الخلفي حينما يواجه الأهلي لاعبين يتميّزون بالسرعة وهو ما كشفته مباريات الأحمر الأخيرة ويحاول العشري إستغلاله لتحقيق نتيجة جيدة