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شكرا لقرائتكم خبر عن عزومة عشاء تجمع جنش وسعد سمير.. وحارس الزمالك: "بتستعمانى يا هرم".. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر سعد سمير مدافع الأهلى ومحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك فى عزومة عشاء بأحد المطاعم، ونال "التيشرت" الذى يرتديه سعد سمير إعجاب جنش بعدما حمل صورة الفنان الراحل محمود عبد العزيز من فيلم "الكيت كات"، ونشر جنش صورة مع سعد عبر إنستجرام وعلق عليها بجمعلة من الفيلم الشهير قائلاً "بتستعمانى يا هرم".
كما يرغب فريق المصري في تقديم عرض قوي أمام الأهلي الليلة ورغم نتائج الفريق البورسعيدي المتواضعة الفترة الأخيرة والتى ظهر فيها تأثر الفريق الواضح بجائحة كورونا التى ضربت عدد كبير من عناصر الفريق وتسببت في عدم خوض المصري أكثر من مباراة إلا أن كتيبة طارق العشري المدير الفني للمصري ترغب في التألق أمام الأهلي خاصة وأن مبارايات الفريقين دائماً ما تتسم بالقوة والمنافسة بعيداً عن وضعهما في بطولة الدوري أو الظروف المُحيطة فاللاعبون يتنافسون في أرضية الملعب من أجل تقديم أفضل ما لديهم.
ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثاني برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة بيراميدز ليبقي في المركز الثاني ويأتي بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول ، الخميس، بهدفين لهدف ، فيما يدخل المصري اللقاء وفي جعبته 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر وهو مركز لا يليق بالتأكيد بفريق المصري وتاريخه ولاعبيه.
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