شكرا لقرائتكم خبر عن عزومة عشاء تجمع جنش وسعد سمير.. وحارس الزمالك: "بتستعمانى يا هرم".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر سعد سمير مدافع الأهلى ومحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك فى عزومة عشاء بأحد المطاعم، ونال "التيشرت" الذى يرتديه سعد سمير إعجاب جنش بعدما حمل صورة الفنان الراحل محمود عبد العزيز من فيلم "الكيت كات"، ونشر جنش صورة مع سعد عبر إنستجرام وعلق عليها بجمعلة من الفيلم الشهير قائلاً "بتستعمانى يا هرم".

فى سياق متصل، يخوض فريق النادي الأهلى مباراة قوية في الثامنة والنصف من مساء اليوم، السبت، حينما يلتقى مع المصرى باستاد برج العرب فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، ويرغب المارد الأحمر فى تحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدورى وتجاوز "محنة" الخسارة من الزمالك السبت الماضي بثلاثة أهداف لهدف، ورغم أن الأهلي فاز بالجولة الماضية على الجونة بهدف +90 سجله البديل مروان محسن إلا أن "كتيبة" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى ترغب فى العودة من جديد للعروض الجيدة التى غابت عن الأحمر منذ استئناف بطولة الدوري التى توقفت لعدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا النادي الأهلى Advertisements

كما يرغب فريق المصري في تقديم عرض قوي أمام الأهلي الليلة ورغم نتائج الفريق البورسعيدي المتواضعة الفترة الأخيرة والتى ظهر فيها تأثر الفريق الواضح بجائحة كورونا التى ضربت عدد كبير من عناصر الفريق وتسببت في عدم خوض المصري أكثر من مباراة إلا أن كتيبة طارق العشري المدير الفني للمصري ترغب في التألق أمام الأهلي خاصة وأن مبارايات الفريقين دائماً ما تتسم بالقوة والمنافسة بعيداً عن وضعهما في بطولة الدوري أو الظروف المُحيطة فاللاعبون يتنافسون في أرضية الملعب من أجل تقديم أفضل ما لديهم.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثاني برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة بيراميدز ليبقي في المركز الثاني ويأتي بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول ، الخميس، بهدفين لهدف ، فيما يدخل المصري اللقاء وفي جعبته 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر وهو مركز لا يليق بالتأكيد بفريق المصري وتاريخه ولاعبيه.