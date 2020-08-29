شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. عماد النحاس حان وقت التفوق مع الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دون ضجيج أو صخب إعلامي، دون إستعراض في الفضائيات عن قدراته العبقرية في التدريب، دون تجريح في زميل من أجل القفز على مقعده، دون "وساطة" ومحسوبية فرضت علينا مدربين لا يعرفون عن التدريب سوى إرتداء "شورت وفانلة"، ودون مساومة بعروض وهمية من أجل الحصول على "حفنة" زائدة من الجنيهات، دون هذا كله صنع عماد النحاس لنفسه مكاناً وسط المدربين الكبار في الدوري المصري.

كان عماد النحاس لاعباً مُتميزاً ، بزغت نجوميته وترعرعت في قلعة الدراويش وصنع المجد في القلعة الحمراء رفقة الجيل الذهبي للأهلي بقيادة تريكة وبركات ومتعب وجمعة وشوقي ومعوض تحت قيادة الساحر البرتغالي مانويل جوزيه.

بدأ عماد النحاس رحلته في التدريب بهدوء كما كانت تجربته الرائعة في المستطيل الأخضر كلاعب ، قاد عدة أندية تدريجياً وفرض نفسه بشكل رائع على الساحة التدريبية دون أحاديث صاخبة أو مشاجرات مع هذا وذاك أو انتقاد حكم من أجل الحصول على "شو إعلامي".

واستحق النحاس لقب "عقدة الزمالك" بعما استطاع أن ينتزع فوزاً ثميناً من الزمالك، ويكسر عقدة اللافوز لذئاب الجبل أمام نادى الزمالك، والتي استمرت 18 عاماً، بثنائية مقابل هدف سجلها لويس إدوارد ومحمد عصام، في مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدى العام ليتقدم الفريق إلى النقطة 40 في المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى، ليرسخ النحاس عقدته مع القلعة البيضاء، وعروضه القوية التي تشهد دائماً مواجهات الزمالك مع الفرق التي دربها عماد النحاس.

مواجهات عماد النحاس مع الزمالك جاءت كالتالي:

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الدور الأول لموسم 2015 - 2016 ، حينما كان يقود فريق أسوان حسم التعادل الإيجابى مع الزمالك بهدف لهدف.

المواجهة الثانية فى الدور الثانى لموسم 2015 - 2016 مع فريق أسوان، وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف بصعوبة بالغة.

المواجهة الثالثة فى موسم 2016 - 2017 ، بالدور الثانى لمسابقة الدورى العام، مع فريق الشرقية، حيث حقق النحاس مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، فى شباك "جنش".

وفى موسم 2017 - 2018 ، بالدور الأول لمسابقة الدورى العام، حقق عماد النحاس، التعادل مرة أخرى مع الزمالك 1-1، عندما كان يدرب الرجاء.

وفى موسم 2018 - 2019، تعادل أبناء النحاس مع الزمالك بهدفين لكل منهما، حيث كان المقاولون سببًا فى تأخر الزمالك فى ترتيب الدورى الذى تُوج به المارد الأحمر.

في أكتوبر الماضي، تلقى النحاس الهزيمة من الزمالك خلال قيادته للمقاولون، بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الدور الأول من دورى الموسم الجارى.

الدور الثاني من دورى الموسم الجارى فاز المقاولون بهدفى محمد عصام ولويس إداورد مقابل هدف سجله أشرف بن شرقى.