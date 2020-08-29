شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى للنادى المصرى البورسعيدى، باستقالته من منصبه لمجلس الإدارة لأسباب شخصية، رافضاً الإفصاح عنها، ومتمنيا للفريق التوفيق فيما هو قادم. ويلتقى المصرى مساء اليوم مع الأهلى فى الجولة الـ23 للدورى باستاد برج العرب، بالرغم من وجود أكثر من حالة مازالت متأثرة بإصابات كورونا ضمن فريق النادى البورسعيدى.

وجاء نص الاستقالة على النحو التالى :-

السيد رئيس مجلس إداره النادي المصري / الأستاذ سمير حلبيه

السادة مجلس إدارة النادي المصري المحترم

تحية طيبة وبعد

أود أن أشكر سيادتكم عن الفرصة والفترة العظيمة التي قد تشرفت بالعمل فيها مديرا رياضيا للفريق الأول للنادي المصري العظيم وجماهيره الوفية المحترمة.

Advertisements

أعلم أن الظروف الحالية التي يمر بها الفريق هي ظروف استثنائية ومجحفة علي الجميع نظرا لجائحة كورونا والتي أثرت بالسلب علي الناحية الفنية والطبية للاعبين وايضا الظروف المادية لنادينا الحبيب

يعلم الله مدي حبي و اخلاصي في العمل للنادي المصري وجمهوره العظيم وايضا حرصي علي العمل بكل طموح وجدية لاعلاء المكانة الطبيعية لنادينا الحبيب.

لذلك رغم حبي واخلاصي اتقدم لسيادتكم بالاستقالة لظروف شخصية

واتوجه بالشكر لجميع اعضاء مجلس الادارة المحترم علي ثقتهم وتعاملاتهم المتسمة بالرقي والنجاح كذلك الجهاز الفني بقيادة الكابتن طارق العشري و السادة اللاعبين والعاملين التي تربطني بهم علاقة أخوة في فترة وجيزة جدا .

وأخيرا أتمني لسيادتكم كل التوفيق والنجاح في المرحلة القادمة وإعلاء شأن نادي المصري بما يتوافق مع طموح جماهيره الوفية ومجلس ادارته والقيادات المحترمة الداعمة دائما وأبدا التي يترأسها سيادة اللواء المحافظ الجليل عادل الغضبان والذي لا يبخل بأي شيء في سبيل ثبات وتطور هذا الكيان العظيم ورسم البسمة والنجاح لجماهير محافظة بورسعيد العظيمة المساندة للكيان في شتي الظروف .

مقدمة لسيادتكم الكابتن عبد الظاهر السقا