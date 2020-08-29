شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية يدرس قيد 35 لاعبا في الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدرس مسئولو اتحاد الكرة زيادة عدد اللاعبين في الموسم المقبل بقائمة الاندية الي 35 لاعبا بدلا من 30 لمواجهة ضغط المباريات في الموسم المقبل والذي يتخلله الكثير من التوقفات وبالتالي سيتم الاتفاق مع الاندية علي زيادة عدد القاتمة مقابل عدم الاعتراض علي جدول المباريات في الموسم الجديد وهناك اقتراح بان يكون الـ35 لاعب من بينهم 5 لاعبين مواليد 97 من اجل اعدادهم للمنتخب الاوليمبي الذي سيشارك في الاوليمبياد وتحديدا بعد الغاء الدوري الخاص بمسابقة 97.

في سياق مختلف، تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة اجتماعا الأسبوع المقبل لإعلان عقوبات عدد من الأسماء والشخصيات الرياضية التى تم إحالتها للجنة مؤخرا بعد هجومهم على لجنة الحكام واللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية، خلال الفترة الماضية، حيث تم وضع قائمة بعدد من الأسماء لمراجعة تصريحاتهم قبل إصدار القرارات، ومن بينهم عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالأهلى وفرج عامر رئيس سموحة وخالد مهدى مدير الكرة بالانتاج وسمير حلبية رئيس النادى المصرى.

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وتدرس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البندارى، توقيع غرامة مالية على عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، بعد تصريحاته الأخيرة التى هاجم فيها لجنة الحكام وكذلك الحكم الكرواتى الذى أدار مباراة القمة بداعى تعمده خسارة الأهلى من خلال قرارات معدة مسبقة وصفها بالأجندة الخاصة، وسيتم تحصيل هذه الغرامة من مستحقات الأهلى لدى الجبلاية.

وكلفت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، المستشار سيد البندراى رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالجبلاية بمراجعة تصريحات عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى التى قالها فى قناة النادى خلال الساعات الأخيرة، وفى حالة التأكد من صحتها سيتم توقيع عقوبات على القيعى بداعى التجاوز فى حق لجنة الحكام التى اختارت الحكم الكرواتى لادارة مباراة القمة الأخيرة.