محمد اسماعيل - القاهرة - يرفع الستار عن الموسم الكروي الجديد في إنجلترا اليوم السبت بمباراة الدرع الخيرية التي تجمع بين ليفربول، حامل لقب الدوري، وآرسنال المتوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي.
وعلى جانب أخر، تُستكمل مباريات الدوري الممتاز، وتنطلق الجولة الـ23 للمسابقة، ويُعد صدام الأهلي والمصري هو الأبرز.
ونرصد لكم بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم السبت 29 أغسطس:
الدوري المصري
3.30: الإنتاج الحربي وطلائع الجيش (أون تايم سبورتس 1).
6.00: أسوان وبيراميدز (أون تايم سبورتس 2).
8.30: الأهلي والمصري (أون تايم سبورتس 1).
الدرع الخيرية
5.30: ليفربول وأرسنال (بي إن سبورتس اتش دي 1).
الدوري الفرنسي
9.00: ستراسبورج ونيس (بي إن سبورتس اتش دي 6).
كانت هذه تفاصيل خبر بالمواعيد والقنوات.. ليفربول يواجه أرسنال.. والأهلي يصطدم بالمصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.