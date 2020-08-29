بالمواعيد والقنوات.. ليفربول يواجه أرسنال.. والأهلي يصطدم بالمصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يرفع الستار عن الموسم الكروي الجديد في إنجلترا اليوم السبت بمباراة الدرع الخيرية التي تجمع بين ليفربول، حامل لقب الدوري، وآرسنال المتوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي.

وعلى جانب أخر، تُستكمل مباريات الدوري الممتاز، وتنطلق الجولة الـ23 للمسابقة، ويُعد صدام الأهلي والمصري هو الأبرز.

ونرصد لكم بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم السبت 29 أغسطس:

3.30: الإنتاج الحربي وطلائع الجيش (أون تايم سبورتس 1).

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6.00: أسوان وبيراميدز (أون تايم سبورتس 2).

8.30: الأهلي والمصري (أون تايم سبورتس 1).

الدرع الخيرية

5.30: ليفربول وأرسنال (بي إن سبورتس اتش دي 1).

الدوري الفرنسي

9.00: ستراسبورج ونيس (بي إن سبورتس اتش دي 6).