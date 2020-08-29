اليوم.. الأهلي يتحدى المصري مستندًا على سلسلة الانتصارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

يحل الأهلي ضيفًا على المصري البورسعيدي في المباراة التي تقام بالثامنة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ23 من مسابقة دوري we المصري على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

ويستمر الأهلي في مشواره من أجل حسم لقب الدوري للمرة الـ42 في تاريخه، حيث سيكون بحاجة إلى تحقيق 19 نقطة ليعجز أقرب منافسيه بيراميدز عن اللحاق به وحسم المسابقة.

ويمتلك الأهلي في رصيده 59 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق 17 نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ومتبقى على ختام المسابقة 12 جولة.

وفي المقابل لدى المصري 21 نقطة تضعه في المركز الـ15 بجدول الترتيب، ولن تكون المباراة بالهينة بالنسبة له حيث سيحتاج إلى تحقيق النقاط للابتعاد عن منطقة صراع الهبوط.

ويستند الأهلي حين يواجه المصري إلى سلسلة من الانتصارات المتتالية في كافة المواجهات بين الفريقين في كافة المسابقات، حيث فاز الأحمر في المباريات السبع الأخيرة بين الفريقين، ولم يستقبل إلا هدف وحيد كان قبل 3 سنوات.

ويعاني الأهلي من غيابات عديدة في صفوف الفريق بسبب الإصابات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية حيث يفقد خدمات، حسين الشحات، ومحمود متولي، إضافة إلى رحيل رمضان صبحي، واستبعاد حسام عاشور، وشريف إكرامي من الفريق.

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واستعاد الأهلي وليد سليمان الذي غاب عن مباراة الجونة للإصابة، إضافة إلى تواجد صالح جمعة في قائمة الفريق لأول مرة منذ فترة طويلة.

وفي المقابل لدى المصري أزمة بسبب عدم ظهور نتائج عينات تحليل فيروس كورونا حتى ساعة متأخرة من منتصف الليل.

بطاقة المباراة

المصري ضد الأهلي

الملعب: ستاد برج العرب

التوقيت: 8:30 مساء

الحكم: أمين عمر