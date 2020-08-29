"بادجي مهاجماً".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة المصري البورسعيدي. ويلعب الأهلي والمصري على ملعب استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الجولة الـ23 لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمي : محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول- رامي ربيعة- أيمن أشرف- محمد هاني. خط الوسط: عمرو السولية –حمدي فتحي. خط الوسط المهاجم: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو. الهجوم: أليو بادجي.

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