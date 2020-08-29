الاهلي المصري يُراقب وضعية سفيان رحيمي في الميركاتو الصيفي الحالي

كشف اللاعب السابق ومقدم البرامج في قناة الاهلي الرسمية “عمر ربيع ياسين” خلال حديث خص به راديو مصر، عن دراسة مسؤولي الاهلي للتعاقد مع الجناح المغربي السريع “سفيان رحيمي” من الرجاء الرياضي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد عمر ربيع ياسين عن طرح اسم سفيان رحيمي على لجنة الكرة في الاهلي من جانب أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد معه من أجل تعويض رحيل رمضان صبحي على الرواق الأيسر.

وأضاف خلال حديثه مع برنامج الصقر الذي يقدمه أسطورة منتخب مصر أحمد حسن “سفيان رحيمي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وهو ما يعوض رحيل رمضان صبحي، الذي رحل بشكل رسمي هذا الصيف إلى بيراميدز بسبب العرض المالي الكبير الذي تلقاه”.

وأشار نجل أسطورة الاهلي ومنتخب مصر في الثمانينيات إلى أن إدارة النادي قررت متابعة مستوى سفيان رحيمي عن قرب خلال مواجهتي الرجاء أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل، حيث سينتظر المسئولين في القلعة الحمراء رؤية اللاعب عن قرب.

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واحتفل سفيان رحيمي بعيد ميلاده الـ 24 مطلع شهر يونيو الماضي، ورفع رصيد أهدافه في الدوري المغربي هذا الموسم لـ 7 عندما سجل بعد 3 دقائق أمام حسنية أكادير في الجولة 21 مطلع شهر أغسطس الحالي، كما رفع رصيده من التمريرات الحاسمة في نفس المباراة لـ 6 تمريرات حين صنع الهدف الثاني لحميد أحداد.

وختم عمر ربيع ياسين حديثه “إذا ما تألق اللاعب في مباراتي الذهاب، ووافق المدير الفني للأهلي رينيه فايلر بالاتفاق مع لجنة التخطيط، سيتم التعاقد مع رحيمي خلال الميركاتو الصيفي بنسبة كبيرة”.

وشارك سفيان رحيمي في 20 مباراة هذا الموسم مع الرجاء في الدوري المغربي من بينهم 18 مباراة كأساسي، علمًا بأنه شارك في 26 مباراة الموسم الماضي سجل خلالهم 5 أهداف.

ويرتبط اللاعب بعقد مدته 4 أعوام قادمة مع الرجاء، وقعه بعدما ساهم بصورة ملحوظة في تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية عام 2018 بتسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم.