نوتنجهام يضيف نجم وسط جزر القمر إلى كتيبة صبري لموشي

أضافت إدارة نادي نوتنجهام فورست نجم منتخب جزر القمر صاحب الجنسية الفرنسية “فؤاد باشيرو” إلى كتيبة المدرب الفرنسي الجزائري “صبري لموشي” ضمن تدعيمات الميركاتو الصيفي تحضيرًا للمنافسة على الصعود للبريميرليج الموسم المقبل.

وبدأ فؤاد باشيرو حياته المهنية مع نادي باريس سان جيرمان قبل أن ينتقل إلى نادي جرينوك مورتون الأسكتلندي، والذي مثله في 140 مباراة.

وإلتحق لاعب الوسط الدفاعي صاحب الـ 30 عامًا بصفوف نادي أوستيرسوند السويدي في عام 2014 وظل رفقته لمدة 4 أعوام، ومنه انضم لعملاق الدوري السويدي “مالمو” ليلعب معه 58 مباراة محلية.

ووقع فؤاد باشيرو مقابل رسوم غير معلنة على عقد مدته 3 سنوات مع نوتنجهام فورست الذي كان ينافس بقوة على المراكز المؤهلة للمباريات الإقصائية حتى الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “تشامبيونشيب” في موسم 2020/2019.

وكان فؤاد باشيرو أحد نجوم منتخب جزر القمر في مباراة مصر التي انتهت بالتعادل السلبي يوم 18 نوفمبر 2019 ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.