لماذا تعطلت صفقة انتقال كريم فؤاد من النجوم إلى الاهلي؟

أرجع رئيس نادي النجوم “محمد الطويلة” سبب تعطل انتقال “كريم فؤاد” إلى الاهلي، لعدم الاتفاق على بنود التعاقد بين الطرفين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصةً بعد وصول عدة عروض رسمية لشراء عقد اللاعب.

وخاض كريم فؤاد 15 مباراة خلال فترة إعارته إلى إنبي هذا الموسم 2020/2019، آخرهم أمام أسوان يوم 25 أغسطس الجاري، لحساب الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

وقال الطويلة في تصريحات عبر قناة النهار عن الظهير الأيمن الواعد “إنبي ليس من حقه شراء كريم فؤاد، عقده معهم مدته موسمين، ولكن اذا تلقى عرض احتراف فمن حقنا تسويقه بعد نهاية الموسم الحالي”.

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وحول تفاصيل مفاوضات الاهلي لضم صاحب الـ 21 عامًا، قال الطويلة: “الاهلي فاوضنا بشكل رسمي للحصول على خدمات كريم فؤاد، وأخذنا بعض الخطوات الجادة لاتمام الصفقة، لكن المفاوضات توقفت بعدما اختلف معنا الأهلي حول بنود البيع”.

ولفت كريم فؤاد الأنظار خلال الفترة الماضية بعد تألقه في مركز الظهير الأيمن، علاوة على إجادته اللعب في أكثر من مركز آخر، ليتم ترشيحه للجهاز الفني في الاهلي من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي ليكون بديلاً للمخضرم أحمد فتحي الذي سيرحل إلى بيراميدز هذا الصيف.

ومن المتوقع عودة المفاوضات مرة آخرى بين الاهلي والنجوم لضم كريم فؤاد، عقب انتهاء الموسم الجاري، حسب تلميحات رئيس نادي النجوم خلال حديثه مع قناة النهار.