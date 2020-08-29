مدرب الوداد السابق: الرجاء جاهز للزمالك..والحسابات مُعقدة أمام الاهلي

تسرب بعض القلق إلى المدرب المغربي “محمد سهيل” على فريقه السابق “الوداد” أثناء حديثه عن المواجهة المرتقبة أمام الاهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الشهر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الفريق في الآونة الأخيرة، وتأجيل 4 مباريات له في الدوري المغربي للمحترفين.

ويعتقد محمد سهيل أن الرجاء والزمالك الأكثر جاهزية من الوداد والاهلي لمواجهات الدور نصف النهائي، مشيرًا إلى أن الخسارة التي مُني بها الاهلي في ديربي القاهرة ستؤثر بالسلب على معنويات لاعبيه حين يواجهون الوداد والمدرب الإسباني “خوان كارلوس جاريدو” الذي يعرف الاهلي جيدًا.

وقال محمد سهيل “الحالات الإيجابية لكورونا حرمت الوداد من اللعب بعد 3 مباريات من استئناف الدوري المغربي، فقد تم تأجيل 4 مباريات لهذا السبب، بالتالي لم يتمكن الفريق من التحضير بالصورة الكافية لمواجهة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا“.

وأضاف “حسابات الوداد قد تتعقد لو استمر الوضع الصحي للاعبيه على ما هو عليه الآن. الأهلي هو زعيم المتوجين بلقب دوري ابطال افريقيا ومواجهته أمر صعب، لكن هناك أكثر من سبب قد يُرجح كفة الوداد وتساعده على الصعود للنهائي”.

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وأوضح محمد سهيل “صحيح الوداد لم يكن مقنعًا في الثلاث مباريات الماضية له في الدوري من بعد استئناف الموسم، لكن خبرات المدرب خوان كارلوس جاريدو وتدريبه السابق للأهلي، أمر يصب في مصلحة الوداد”.

وتابع مدرب الوداد السابق قائلاً “الزمالك والرجاء الأكثر جاهزية من الأهلي والوداد، وخسارة الأهلي للقاء الديربي أمام الزمالك قد تؤثر عليه بالسلب في المواجهة الأفريقية”.

وعن الرجاء والزمالك، قال محلل قنوات بي إن سبورتس القطرية “جمال السلامي مدرب واعد والدليل وصول الرجاء معه إلى نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا ونصف نهائي البطولة العربية، ويمكنه تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك الذي تراخى بعد الفوز على الأهلي، ما أدى إلى خسارته أمام المقاولون العرب”.

وختم حديثه “حميد أحداد تألق بصورة ممتازة مع الرجاء بعد استئناف الدوري المغربي، وغيابه عن مواجهة الزمالك أمر سيضر بفريق الرجاء”.