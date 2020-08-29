رياضة | ترتيب هدافي الدوري قبل مباراة الأهلي والمصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 10:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري قبل مباراة الأهلي والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي المصري البورسعيدي اليوم السبت 29 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري المصري الممتاز:

1 – عبد الله السعيد يتصدر الترتيب برصيد 16 هدفًا.

2 – محمد شريف.. 9 أهداف.

3 – سيف الدين الجزيري.. 8 أهداف.

4 – وليد سليمان .. 7 أهداف.

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5 – حسام حسن.. 6 أهداف.

6 – أحمد سيد زيزو.. 6 أهداف.

7 – مصطفى محمد.. 6 أهداف.

8 – أحمد ياسر ريان.. 5 أهداف.

9 – جونيور أجايي.. 5 أهداف.

10 – حسين الشحات.. 5 أهداف.

11 – محمود علاء.. 5 أهداف.